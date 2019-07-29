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На одной из центральных станций метро в Киеве умер мужчина: подробности от полиции

Сегодня, 13:39

Александр Марущак

По данным полиции, у пассажира могло "схватить" сердце

/ Фото: Информатор

На одной из центральных станций метро в Киеве умер мужчина: подробности от полиции https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%22%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%22%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Происшествия По данным полиции, у пассажира могло "схватить" сердце

Днем в понедельник, 29 июля, на станции метро "Золотые ворота" в Киеве умер мужчина.

"Пассажиру стало плохо на перроне станции. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. На теле не обнаружено следов насильственной смерти, скорее всего, человеку стало плохо с сердцем. Его личность установлена – киевлянин 1951 года рождения", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в начале июля на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы и погибла. в связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

Также не так давно в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:

Напомним, во вторник, 30 июля, с 12:00 до 14:00 на столичном ж/д вокзале по инициативе Красного Креста состоится необычная медицинская акция. Как сообщают в КГГА, для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи взрослым и детям. Также можно будет проконсультироваться с врачами, измерить давление и узнать, где привиться от кори.

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Киев метро смерть

Источник: Сегодня

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