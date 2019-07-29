На одной из центральных станций метро в Киеве умер мужчина: подробности от полиции

Днем в понедельник, 29 июля, на станции метро "Золотые ворота" в Киеве умер мужчина.
"Пассажиру стало плохо на перроне станции. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть. На теле не обнаружено следов насильственной смерти, скорее всего, человеку стало плохо с сердцем. Его личность установлена – киевлянин 1951 года рождения", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.
Ранее сообщалось, что в начале июля на станции метро "Оболонь" женщина упала на рельсы и погибла. в связи с инцидентом поезда курсировали на синей ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.
Также не так давно в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:
Напомним, во вторник, 30 июля, с 12:00 до 14:00 на столичном ж/д вокзале по инициативе Красного Креста состоится необычная медицинская акция. Как сообщают в КГГА, для всех желающих проведут мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи взрослым и детям. Также можно будет проконсультироваться с врачами, измерить давление и узнать, где привиться от кори.
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