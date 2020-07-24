На окраине Киева парень из ревности устроил поножовщину: ранены два человека

Житель столицы ранил в живот 20-летнего парня и порезал его 27-летнему товарищу шею

В Киеве на улице Радистов парень из-за девушки ножом ранил 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Подозреваемого в поножовщине задержали.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Подозреваемый вместе с девушкой днем ​​гуляли по улице Радистов. В этот момент к киевлянке подошли двое знакомых парней, один из которых в прошлом за ней ухаживал. Из-за ревности между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, в ходе которой задержанный достал нож и нанес 20-летнему сопернику проникающее ранение живота, а его 27-летнему товарищу – непроникающее в шею. После чего злоумышленник скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Парня с ранением живота госпитализировали в больницу.

Подозреваемого разыскали по месту жительства, им оказался житель столицы 1994 года рождения.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, его отправили под круглосуточный домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Киеве молодой парень ранил ножом двух 17-летних жителей столицы из-за того, что они громко разговаривали. Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса.

Также на Троещине группа подростков убила прохожего при попытке ограбления.

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