На окраине Киева Renault врезался в Lexus, есть пострадавшие (видео)

Фото: патрульная полиция Киевской области

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В селе Петропавловская Борщаговка на улице Соборная 23 января днем произошло лобовое столкновение Renault Koleos и Lexus, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Koleos, не учтя дорожной обстановки, выехал для обгона на встречную полосу, по которой на тот момент двигался Lexus, и совершил лобовое столкновение с последним. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя и пассажир Lexus получили телесные повреждения и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Напомним, что накануне на дорогах столицы и региона наблюдался гололед, что привело ко множеству ДТП.

Ранее в Киеве на стоянки возле супермаркета на "Левобережке" девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области 17 января на 40-м километре автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, 36-летняя женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто.

Также сообщалось, что в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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