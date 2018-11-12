На Печерске двое подростков отобрали у пенсионера мобильный телефон

Сегодня, 11:45

Парней быстро задержали, в Киеве устроили разбой уроженцы Житомирской области

На Печерске двое подростков отобрали у пенсионера мобильный телефон

Возле Паркового моста на Печерске в Киеве задержали двух подростков, которые ограбили 68-летнего киевлянина. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Отмечается, что парни ударили пожилого мужчину, выхватили у него из рук мобильный телефон и кошелек, после чего скрылись. По предоставленным приметам полицейские оперативно задержали подозреваемых. Пострадавший опознал парней.

"Это – уроженцы Житомирской области, 18-ти и 16-ти лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Молодые люди признались в содеянном, а при поверхностном осмотре у них нашли телефон потерпевшего", – рассказали в полиции.

Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Парни будут находится под домашним арестом, им грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом банда подростков грабила людей, угоняла авто и убила бездомного. Задержанным парням – от 15 до 17 лет.

Кроме того, в Киевской области ученики до смерти избили мужчину из-за собаки. Пес лаял на парней, а они "отомстили" за это хозяину.
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