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На Печерске мусоровоз провалился под асфальт: фото

13 июля, 18:53

Александр Марущак , Мила Князьская-Ханова

Инцидент произошел на бульваре Дружбы Народов, 32

В Киеве на межквартальном проезде в районе бульвара Дружбы Народов, 32 под асфальт провалился мусоровоз. Колесо крупной техники практически наполовину исчезло под дорожным покрытием, а сам автомобиль не может выехать из ловушки, в которую попал.

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Фотографии с места ЧП опубликовал в Instagram проект dtp.kiev.ua. Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", данная территория не находится на балансе у корпорации. Скорее всего, у нее есть свой балансодержатель.

"По предварительной информации – это межквартальный проезд и данный участок дорожного покрытия не находится в зоне ответственности "Киевавтодора". Тем не менее, на место ЧП уже выехали представители Печерского дорожно-эксплуатационного управления, чтобы оценить степень повреждения и узнать почему просело дорожное полотно", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Отметим, это не первое ЧП с мусоровозом, произошедшее в Киеве. Так, 16 января, самосвал с отходами загорелся на ходу. ЧП произошло недалеко от пожарной части, поэтому водитель сам приехал к спасателям. Сотрудники пожарной службы оперативно ликвидировали возгорание. Вследствие пожара поврежден контейнер для мусора.

Тем временем, от проблем с просевшими дорогами в городе страдает транспорт и других коммунальных служб. Так, в Киеве автомобиль городского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему водоснабжения по адресу проспект Свободы, 5.

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А в Ровенской области полицейские подали в суд на местное управление автодора. Это произошло после того, как на трассе Рокитное – Боровое – Вежица, когда по пути на вызов патрульные попали в яму, водитель не справился с управлением и служебный автомобиль перевернулся.

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Киев провалился мусоровоз киевавтодор самосвал

Источник: Сегодня

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