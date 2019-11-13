Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

На пешеходный мост в центре Киева снова заехала машина

13 ноября, 08:24

Жители столицы сетуют на то, что перед пешеходными мостами нет ограничительных столбиков

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Парковый мост, который расположен неподалеку от Почтовой площади, заехал автомобильShkoda. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Решил показать своему бойфренду рассвет", - говорится в сообщении паблика.

Реклама

При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

В тренде
История с резонансной стрельбой на Святошино получила продолжение
Суд над "святошинским стрелком" Алексеем Берестецким

Отметим, это уже не первый случай в столице, когда автомобили ездят по пешеходным мостам. Так, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской.

Также наделало немало шума ЧП, когда водитель Mercedes на своем внедорожнике заехал на новый пешеходный мост на Владимирской горке. Было установлено местонахождение мужчины и его автомобиля. Как оказалось, "автогерой" ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев автомобили пешеходный мост

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видеоПроисшествия
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидецПроисшествия
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)Происшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...