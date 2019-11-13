На пешеходный мост в центре Киева снова заехала машина

Жители столицы сетуют на то, что перед пешеходными мостами нет ограничительных столбиков

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Парковый мост, который расположен неподалеку от Почтовой площади, заехал автомобильShkoda. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Решил показать своему бойфренду рассвет", - говорится в сообщении паблика.

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При этом пользователи Facebook в комментариях задаются вопросом, почему перед мостом нельзя установить делиниаторы, чтобы избежать подобных инцидентов.

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Отметим, это уже не первый случай в столице, когда автомобили ездят по пешеходным мостам. Так, 30 июня, в Киеве около пяти часов утра сотрудники патрульной полиции пресекли попытку заезда автомобиля SsangYong Kyron на пешеходно-велосипедный мост со стороны улицы Трехсвятительской.

Также наделало немало шума ЧП, когда водитель Mercedes на своем внедорожнике заехал на новый пешеходный мост на Владимирской горке. Было установлено местонахождение мужчины и его автомобиля. Как оказалось, "автогерой" ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.

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