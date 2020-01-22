На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар: что горит

В среду вечером, 22 января, на окраине Киева, где ранее из огня спасли женщину, вспыхнул мощный пожар, которому присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", возгорание произошло на улице Соборной, 10 на Петропавловской Борщаговке.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных Киевской области в 20:45.

"Пожар начался с чердачного помещения на улице Соборной, 10. Это Петропавловская Борщаговка, окраина Киева, рядом находится мебельный городок. Загорелось трехэтажное помещение с мансардой. Здание не жилое, оно использовалось как складское помещение. Жили ли там люди, будут выяснять после полной ликвидации пожара. С огнем боремся уже почти два часа. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент отсутствует. Ликвидация пожара продолжается", – рассказала сайту "Сегодня" Виктория Рубан, спикер ГСЧС Киевской области.

С огнем борются 40 пожарных, используя 11 единиц техники, в том числе выдвижные лестницы при помощи которых тушат пламя.

Видео: kv.dsns.gov.ua

Пожар удалось локализовать в 22:22. Ликвидация продолжается.

Напомним, минувшей ночью под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В сети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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