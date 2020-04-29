На Подоле четыре часа горит ресторан быстрого питания

На месте работает шесть единиц техники и 25 человек личного состава

Сегодня вечером, 29 апреля, на Подоле загорелся ресторан. Пламя охватило старое здание с деревянными перекрытиями на улице Сагайдачного, 31, в котором расположен один из ресторанов быстрого питания.

"Сообщение о возгорании поступило в 18:59. По предварительной информации, возгорание произошло от электроплиты на кухне ресторана. Хотя, как заверили на месте, заведение не работало. Огонь распространился по вентиляционной шахте на перекрытия между первым и вторым этажами", - рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Реклама

Здание на Сагайдачного, где произошел пожар, двухэтажное. Оно, кстати, уже горело в прошлом году. В помещении сделали ремонт, оборудовав его многослойными перекрытиями.

Пожарные затушили один очаг возгорания, но потом выявили еще два новых очага. Бойцам приходиться разбирать конструкции, чтобы потушить огонь и не допустить распространения пламени на соседние здания на улице Сагайдачного. На месте работает шесть единиц техники и 25 человек личного состава.

Видео: Кievmap/Telegram

"Тушение пожара продолжается до сих пор (23:00). В стенах здания много пустот и пожарным приходиться их разбирать и проливать водой. Также огнеборцы используют тепловизор – ищут очаги возгорания. Благо, что открытого огня уже нет – очаги возникают в пустотах", - добавляют в ГСЧС Киева.

Спасатели отмечают, что во время пожара никто из людей не пострадал.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Киеве за минувшую ночь произошло два пожара в разных районах, в результате которых сгорели четыре машины.

Также в Киеве вечером 23 апреля произошел пожар на Байковом кладбище в Голосеевском районе.

А о пожаре в общежитии НАУ в Киеве смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама