На Подоле четыре часа горит ресторан быстрого питания

Сегодня вечером, 29 апреля, на Подоле загорелся ресторан. Пламя охватило старое здание с деревянными перекрытиями на улице Сагайдачного, 31, в котором расположен один из ресторанов быстрого питания.
"Сообщение о возгорании поступило в 18:59. По предварительной информации, возгорание произошло от электроплиты на кухне ресторана. Хотя, как заверили на месте, заведение не работало. Огонь распространился по вентиляционной шахте на перекрытия между первым и вторым этажами", - рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.
Здание на Сагайдачного, где произошел пожар, двухэтажное. Оно, кстати, уже горело в прошлом году. В помещении сделали ремонт, оборудовав его многослойными перекрытиями.
Пожарные затушили один очаг возгорания, но потом выявили еще два новых очага. Бойцам приходиться разбирать конструкции, чтобы потушить огонь и не допустить распространения пламени на соседние здания на улице Сагайдачного. На месте работает шесть единиц техники и 25 человек личного состава.
"Тушение пожара продолжается до сих пор (23:00). В стенах здания много пустот и пожарным приходиться их разбирать и проливать водой. Также огнеборцы используют тепловизор – ищут очаги возгорания. Благо, что открытого огня уже нет – очаги возникают в пустотах", - добавляют в ГСЧС Киева.
Спасатели отмечают, что во время пожара никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Киеве за минувшую ночь произошло два пожара в разных районах, в результате которых сгорели четыре машины.
Также в Киеве вечером 23 апреля произошел пожар на Байковом кладбище в Голосеевском районе.
А о пожаре в общежитии НАУ в Киеве смотрите в сюжете:
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