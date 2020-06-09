На Подоле дерево рухнуло на тротуар, едва не придавив прохожих (фото)

В Киеве на Волошской улице после порыва ветра на тротуар рухнула часть старого клена, чудом не попав на прохожих. По словам молодого человека, который в это время шел по улице, он услышал сильный треск и успел отбежать. "Можно опять праздновать день рождения", – поделился он.

Падая, клен задел и соседнее дерево, "сбив" с него несколько больших веток. Упав, они полностью перекрыли тротуар, а также повредили автомобиль, который был припаркован на обочине. У автомобиля согнута крыша. На место вызвали полицию.

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"Я как раз стояла на балконе и наблюдала: часть дерева накренилась и медленно начала падать вниз. Это чудо, что никого не убило", – поделилась с нами местная жительница.

Она также сообщила, что дерево – очень старое и большие ветки с него падают уже не первый раз. Пока коммунальщики не убрали упавшее дерево, прохожие обходят перекрытый тротуар по проезжей части.

Напомним, в последнее время в Украине разбушевалась непогода: в Карпатах пару дней засыпает снегом горную местность, а дожди превращали улицы городов в реки. Например, сильный ливень превратил Харьков в Венецию.

Видео: telegam/vekha

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