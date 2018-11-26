На Подоле в Киеве у маршрутки отпало колесо, заблокировано движение трамваев

На Подоле в Киеве временно заблокирована работа трамваев маршрутов №11, №12, №16 и №19. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Отмечается, что причиной блокировки работы общественного транспорта стала авария. Так, с 11:55 у маршрутки №587 (АА1336ТА) на улице Межигорской в направлении площади Шевченко по техническим причинам отпало колесо. В данное время все трамваи идут в Подольское депо.

Напомним, в начале октября в микрорайоне Троещина в Киеве у маршрутки взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Очевидцы отметили, что колесо разорвало прямо на ходу. Повезло, что в автобус сохранил управляемость и обошлось без пострадавших.

Кроме того, 24 октября на улице Кирилловской в Киеве из-за ДТП час не ходили трамваи. Столкнулись две легковушки – Skoda и BMW. Виновником аварии стал водитель Skoda (СВ 92 44 ВК), который при столкновении с BMW (DSV 604) разбил передний бампер.

Также напомним, что 8 ноября на Оболони в густом тумане столкнулись мусоровоз и трамвай. Авария обошлась без пострадавших, однако движение трамваем больше часа было заблокировано.