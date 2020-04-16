На Подольском мосту в Киеве рухнули строительные леса

На недостроенном Подольско-Воскресенском мосту в Киеве в четверг, 16 апреля, рухнули строительные конструкции. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"На Подольсько-Воскресенском недостроенном мосту только что упали огромные строительные леса. Будем надеятся, что так и предполагалось строителями и никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Вероятно, обрушение произошло в результате сильного ветра, который сегодня наблюдается в столице.
Подробности уточняются.
Напомним, зимой Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов.
Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.
Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.
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