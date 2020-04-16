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На Подольском мосту в Киеве рухнули строительные леса

16 апреля, 15:17

Наталья Руда

Вероятно, обрушение произошло в результате сильного ветра, который сегодня наблюдается в столице

На недостроенном Подольско-Воскресенском мосту в Киеве в четверг, 16 апреля, рухнули строительные конструкции. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На Подольсько-Воскресенском недостроенном мосту только что упали огромные строительные леса. Будем надеятся, что так и предполагалось строителями и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Вероятно, обрушение произошло в результате сильного ветра, который сегодня наблюдается в столице.

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Подробности уточняются.

/ Фото: Киев Оперативный

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Напомним, зимой Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов.

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Отметим, автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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Киев ветер обрушение подольско-воскоресенский мост

Источник: Сегодня

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