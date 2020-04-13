На Позняках произошел пожар на рынке

На столичных Позняках сегодня утром произошел пожар в одном из киосков на улице Ревуцкого, где расположен рынок. Черный столб дыма поднялся над местными высотками. Как заверили "Сегодня" столичные спасатели, пожар в киоске уже ликвидирован.

Фото: Anatolii Grynchuk‎

"Произошел пожар в одном из киосков на улице Ревуцкого, 12/1. Чем там торговали – нам неизвестно, как и причина возгорания. Пожарные, которые выезжали на тушение пожара уже передали о его ликвидации. Из людей никто не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Фото: Anatolii Grynchuk‎

Отметим, что начиная с середины марта в Украине каждый день фиксируют сотни пожаров в открытой природе: горят Полесье, Карпаты и лес вокруг Чернобыля. Основная причина пожаров – поджог сухих листьев и травы. Специалисты предупреждают, что из-за дефицита осадков с начала года в стране может возникнуть критическая пожарная опасность.

Добавим, что в связи с этой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде подумать над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы.

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