Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На Позняках произошел пожар на рынке

13 апреля, 12:43

Александр Марущак

На место выезжали спасатели ГСЧС

На столичных Позняках сегодня утром произошел пожар в одном из киосков на улице Ревуцкого, где расположен рынок. Черный столб дыма поднялся над местными высотками. Как заверили "Сегодня" столичные спасатели, пожар в киоске уже ликвидирован.

Фото: Anatolii Grynchuk‎

"Произошел пожар в одном из киосков на улице Ревуцкого, 12/1. Чем там торговали – нам неизвестно, как и причина возгорания. Пожарные, которые выезжали на тушение пожара уже передали о его ликвидации. Из людей никто не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Фото: Anatolii Grynchuk‎

Фото: Anatolii Grynchuk‎

Отметим, что начиная с середины марта в Украине каждый день фиксируют сотни пожаров в открытой природе: горят Полесье, Карпаты и лес вокруг Чернобыля. Основная причина пожаров – поджог сухих листьев и травы. Специалисты предупреждают, что из-за дефицита осадков с начала года в стране может возникнуть критическая пожарная опасность.

Добавим, что в связи с этой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде подумать над введением уголовной ответственности за сжигание сухой травы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пожарные пожар ГСЧС Ревуцкого

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)
На Троещине – масштабный пожар со взрывами (видео)Происшествия
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)
Центр Киева в дыму: на Майдане несколько часов бушевал пожар (видео)Происшествия
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца
Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельцаПроисшествия
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)
В Киеве поймали пьяную любительницу селфи, разъезжавшую по городу на больших скоростях (видео)Происшествия
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщину
В столичном санатории строитель изнасиловал молодую женщинуПроисшествия
Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)
Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 400 (карта)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...