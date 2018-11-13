На Позняках задержали двух наркоторговцев с метадоном, опием и димедролом

Сегодня, 13:58

"Товар" преступники сбывали через закладки

На Позняках задержали двух наркоторговцев с метадоном, опием и димедролом

На улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева были задержаны двое наркодилеров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили свертки метадона, опий ацетилированный, таблетки димедрола и "сонат". Выяснилось, что одному из злоумышленников 18 лет, другому – 34 года, оба проживают на улице Драгоманова.

Оба преступника оказались гостями столицы, они арендовали квартиру. Внутри при осмотре нашли 900 свертков с метадоном, около 1,5 литра опия ацетилированного, 6000 таблеток димедрола и 3000 таблеток лекарственного средства "сонат". Наркотики и сильнодействующие препараты они сбывали через закладки.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне в Киеве задержали сотрудника Госохраны с пистолетом и марихуаной. Охранник первых лиц Украины гулял с оружием в руках.

Кроме того, ранее мы также писали, что в Киеве сотрудник СИЗО продавал наркотики заключенным. Правоохранители установили, что злоумышленник на территорию учреждения заносил запрещенные вещества, пряча среди личных вещей.
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