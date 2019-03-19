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На Позняках задержали группу "барсеточников"

Сегодня, 16:42

Злоумышленники украли из автомобиля Mercedes мобильный телефон

Фото: Нацполиция
На Позняках задержали группу "барсеточников" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ff/b75/5c90ffb7503be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ff/b75/5c90ffb7503be.jpg Происшествия Злоумышленники украли из автомобиля Mercedes мобильный телефон

В Киеве на Позняках задержали трех иностранцев по подозрению в краже из автомобиля, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Так, полицейские во время отработки Дарницкого района обратили внимание на подозрительную группу лиц. Мужчины следили за водителем микроавтобуса Mercedes, который разгружал авто у ресторана на улице Анны Ахматовой. Когда водитель отошел, один из злоумышленников открыл дверь автомобиля и забрал что-то из салона, после чего вся группа преступников пыталась покинуть место кражи.

Полицейские решили задержать преступников. При личном досмотре у одного из них изъяли мобильный телефон, который принадлежал водителю Mercedes. 

Злоумышленниками оказались граждане другого государства, которым 25, 27 и 38 лет. Самый младший из них был ранее судим за совершение краж в составе группы "барсеточников" и два месяца назад вышел из тюрьмы. 

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.

Также мы писали о том, что толпа злоумышленников, предположительно ромской национальности, средь бела дня обворовывала людей прямо в центре Киева на улице Сагайдачного.

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Тег Киев, кража, позняки

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