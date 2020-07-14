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На Русановских садах в Киеве умер мужчина: скорая не смогла проехать из-за шлагбаума

14 июля, 13:28

Александр Марущак Александр Марущак

Машина медиков, как пишут в социальных сетях, стояла в 300 метрах от места ЧП

В Киеве из-за шлагбаума, установленного самовольно жителями города, погиб мужчина. Дикий случай произошел в эти выходные на Русановских садах. Как сообщают очевидцы, здесь 11 июля на пляже умер человек, к которому якобы не могла подъехать скорая из-за того, что дорога была перекрыта шлагбаумом.

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"В 17:40 на пляже на Русановских садах умер человек. Скорая стояла в 300 метрах на 11 Садовой (улица – ред.). Парамедики опоздали. Проехать по 10 Садовой они не смогли. В начале улица закрыты ворота. Поехали по 11 Садовой, но уперлись в самодельный шлагбаум на замке. На заднем плане видна патрульная полиция", - написал в Facebook Александр Мочалов, опубликовав фото с места ЧП.

Фото: Александр Мочалов/Facebook

Фото: Александр Мочалов/Facebook

Пользователи социальных сетей активно обсуждают данный случай. Некоторые пишут, что подъехать к месту ЧП можно было по 9 Садовой, а дальше к пляжу идти пешком. Дескать медикам, видимо, не объяснили это те, кто вызывал скорую. Также пишут, что на пляже отдыхала компания. Люди распивали спиртные напитки, а затем мужчина полез в воду и наглотался воды. Мол, сами виноваты.

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Впрочем, большинство пользователей социальных сетей негодуют по поводу засилья ворот и шлагбаумов на Русановских садах.

"Если случается пожар, то спасателям приходиться срывать замки с ворот или открывать их при помощи буксира, чтобы успеть спасти людей и погасить огонь", – рассказывает Александр.

В Киевской городской государственной администрации нам пояснили, что дороги должных быть открытыми для проезда автомобилей экстренных служб – скорых, полиции, спасателей, коммунальных служб. Почему они закрыты – нужно спрашивать у руководства дачного кооператива.

В полиции Днепровского районе сайту "Сегодня" подтвердили, что мужчина действительно умер на указанном пляже.

"Да, такой случай был зафиксирован 11 июля. Сотрудникам скорой помощи не удалось откачать мужчину 1970 года рождения. Он захлебнулся водой и, к сожалению, реанимировать его не удалось", – рассказали нам в полиции Днепровского района.

Ранее в Киеве произошла драка в одном из дворов на бульваре Перова после того, как автомобиль скорой помощи не мог проехать на вызов из-за припарковавшейся машины.

Также смотрите о нападении на машину скорой помощи в Херсоне:

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Киев гибель русановские сады скорая помощь

Источник: Сегодня

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