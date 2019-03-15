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На Шулявке полуголый парень бегал по ТЦ и приставал к посетителям

Сегодня, 09:11

Нарушителя общественного порядка поймала охрана заведения

Фото: Василий Михальчук, Сегодня
На Шулявке полуголый парень бегал по ТЦ и приставал к посетителям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b4e/195/5c8b4e195e79c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b4e/195/5c8b4e195e79c.jpg Происшествия Нарушителя общественного порядка поймала охрана заведения

Полуголый парень бегал по одному из торговых центров на улице Вадима Гетьмана в Киеве и приставал к посетителям. Инцидент произошел накануне вечером, 14 марта.

Молодой человек кавказской внешности угрожал полностью оголиться, однако его вовремя поймала охрана ТЦ и увела подальше от покупателей. На вид парень был трезв, что сподвигло его на такой поступок, неизвестно.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Напомним, на 8 марта несколько полуголых "качков" забрались на козырек над входом на станцию "Дарница" и стали поздравлять женщин с наступающим праздником.

Также в феврале на улице Заболотного в Киеве, где горел один из корпусов Национального авиационного университета, произошел пожар в торговом центре Art Mall. Как выяснилось, пламя охватило один из холодильников супермаркета Fozzy. Помещение супермаркета было сильно задымлено. Огонь работникам магазина удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.

Также мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

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Тег Киев, торговый центр, шулявка, покупатели, посетители

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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