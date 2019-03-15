На Шулявке полуголый парень бегал по ТЦ и приставал к посетителям

Нарушителя общественного порядка поймала охрана заведения

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

На Шулявке полуголый парень бегал по ТЦ и приставал к посетителям Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b4e/195/5c8b4e195e79c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b4e/195/5c8b4e195e79c.jpg 2019-03-15T09:11:00+02:00 Происшествия Нарушителя общественного порядка поймала охрана заведения

Полуголый парень бегал по одному из торговых центров на улице Вадима Гетьмана в Киеве и приставал к посетителям. Инцидент произошел накануне вечером, 14 марта.

Молодой человек кавказской внешности угрожал полностью оголиться, однако его вовремя поймала охрана ТЦ и увела подальше от покупателей. На вид парень был трезв, что сподвигло его на такой поступок, неизвестно.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Напомним, на 8 марта несколько полуголых "качков" забрались на козырек над входом на станцию "Дарница" и стали поздравлять женщин с наступающим праздником.

Также в феврале на улице Заболотного в Киеве, где горел один из корпусов Национального авиационного университета, произошел пожар в торговом центре Art Mall. Как выяснилось, пламя охватило один из холодильников супермаркета Fozzy. Помещение супермаркета было сильно задымлено. Огонь работникам магазина удалось потушить еще до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия работники ГСЧС проверяли территорию и препятствовали возможному повторному возгоранию.

Также мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.