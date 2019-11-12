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На скандальной надстройке на крыше здания в центре Киева начались новые работы: видео

12 ноября, 09:57

Строительные работы ведутся преимущественно ночью

Фото: Ксения Павловна/Facebook

Фото: Ксения Павловна/Facebook

Жители центра Киева обратили внимание, что на крыше здания на улице Софийской, 1, где ранее была демонтирована незаконная надстройка, ведутся новые работы. Об этом сообщается в паблике "Киевские истории".

"К сожалению, но строительство по Софийской, 1 снова возобновлено...без страховки у остановки, над головами людей, преимущественно ночью. Уже третий день этой дерзости и человеческой жадности", – написала в паблике пользователь Ксения Павловна, опубликовав фото и видео.

Фото: Ксения Павловна/Facebook

Фото: Ксения Павловна/Facebook

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Фото: архив

Напомним, что появление надстройки на крыше здания на Майдане Незалежности ранее вызвало немалый резонанс. В итоге власти заявили, что надстройка подлежит демонтажу.

Ранее департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА отменил право на выполнение строительных работ на крыше старинного особняка на ул. Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Ранее вокруг этого дома вспыхнул скандал, так как одна из владелиц квартир начала строить мансарду.

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Киев стройка Майдан Незалежности

Источник: Сегодня

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