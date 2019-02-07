На Соломенке авто сбило ребенка прямо на переходе у школы
Жизни семилетнего мальчика на данный момент ничего не угрожает
Семилетний ребенок пострадал в результате ДТП на пешеходном переходе в Киеве. Мальчик переходил дорогу рядом со школой №279 на ул. Сергея Колоса, 50, когда в него влетел автомобиль.
Инцидент произошел накануне, 6 февраля, в Соломенском районе, в котором не так давно автомобиль врезался в кофейню.
В результате аварии школьник получил множественные травмы и был госпитализирован в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". Как пишут "Диалоги", состояние пострадавшего ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает.
При этом пока что не сообщается марка авто, сбившего ребенка, а также был ли трезв водитель, наехавший на школьника.
Напомним, ранее мы сообщали, что на проспекте Победы в Киеве внедорожник Mitsubishi врезался в отбойник и вылетел на обочину. В результате аварии пострадал водитель автомобиля.
Также сообщалось, что 6 февраля авария произошла в Соломенском районе на перекрестке ул. Вацлава Гавела и Героев Севастополя, где два легковых автомобиля не поделили дорогу.
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