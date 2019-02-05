На Соломенке в Киеве избили полицейского
Коп сделал замечание компании, распивавшей алкоголь
На улице Соломенской в Киеве избили полицейского. Как рассказали в ГУ Нацполиции столицы, их сотрудник возвращался с работы домой и, заметив компанию людей, употребляющих алкоголь, сделал им замечание. Словесная перепалка переросла в драку.
В ходе конфликта коп применил травматическое оружие, ранив одного из нападавших. В данное время идет следствие.
Напомним, в мае прошлого года мы писали о том, что в Киеве 18-летний водитель избил битой полицейского. Тогда правоохранитель сделал замечание парню из-за нарушения ПДД.
Кроме того, в апреле 2018 года в столице полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель. Полицейский прибыл в одну из квартир, где двое мужчин выносили мебель. В ходе опроса этих мужчин к сотрудникам полиции подошел неизвестный гражданин и начал конфликтовать. Он попытался отнять документы на квартиру, а потом ударил полицейского.
Также в марте прошлого года в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского. Правоохранителя с ушибами головы и тела госпитализировали.
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