На Соломенке в Киеве избили полицейского

Коп сделал замечание компании, распивавшей алкоголь

Российская полиция. Фото из открытых источников.

На Соломенке в Киеве избили полицейского //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5de/bb9/5c55debb9593d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5de/bb9/5c55debb9593d.jpg 2019-02-05T09:43:00+02:00 Происшествия Коп сделал замечание компании, распивавшей алкоголь

На улице Соломенской в Киеве избили полицейского. Как рассказали в ГУ Нацполиции столицы, их сотрудник возвращался с работы домой и, заметив компанию людей, употребляющих алкоголь, сделал им замечание. Словесная перепалка переросла в драку.

В ходе конфликта коп применил травматическое оружие, ранив одного из нападавших. В данное время идет следствие.

Напомним, в мае прошлого года мы писали о том, что в Киеве 18-летний водитель избил битой полицейского. Тогда правоохранитель сделал замечание парню из-за нарушения ПДД.

Кроме того, в апреле 2018 года в столице полицейского забрали в больницу после того, как его в Соломенском районе ударил местный житель. Полицейский прибыл в одну из квартир, где двое мужчин выносили мебель. В ходе опроса этих мужчин к сотрудникам полиции подошел неизвестный гражданин и начал конфликтовать. Он попытался отнять документы на квартиру, а потом ударил полицейского.

Также в марте прошлого года в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского. Правоохранителя с ушибами головы и тела госпитализировали.

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