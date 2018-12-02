На Соломенке в Киеве при пожаре заживо сгорела женщина

На улице Монтажников в Соломенском районе столицы в квартире девятиэтажного дома вспыхнул пожар, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве на своей странице в Facebook.

Пожар произошел в квартире на втором этаже около 15:45 в субботу, 1 декабря.

"На место происшествия были сразу же направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию пожарных было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 2-м этаже 9-этажного жилого дома. В 16:24 возгорание было локализовано, а в 17:22-ликвидировано", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления с верхних этажей здания эвакуировали 25 человек. Среди них был один маленький ребенок. Во время ликвидации сотрудники ГСЧС обнаружили в квартире, в которой произошел пожар, тело женщины 1980 года рождения.

Правоохранители устанавливают причины происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали, что 13 ноября на Оболони произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда. Как рассказали в ГСЧС, загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи дома. Огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, 13 ноября в квартире на первом этаже многоэтажного дома на Соломенке произошел пожар. В результате в огне один мужчина погиб, еще двух человек удалось спасти.

Также 24 ноября в микрорайоне Бортничи в Киеве в квартире пятиэтажного жилого дома вспыхнул пожар, в результате чего погибла женщина.