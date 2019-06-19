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На "стеклянном" мосту в Киеве после внедорожника "заметили" мотоцикл

19 июня, 09:34

В сети разгорелась дискуссия, является ли мужчина с мотоциклом нарушителем, но в КГГА заявили, что фото – фейк

Фото: Баба і кіт/Facebook
Фото: Баба і кіт/Facebook.

На новом вело-пешеходном мосту в центре Киева, на который на днях въехал внедорожник, "заметили" мотоцикл. Так, в паблике "Баба і кіт" появилось фото, на котором мужчина держит мотоцикл на стеклянных вставках на полу моста.

"Пока я доберусь до этого моста, его уже разрушат", "Где столько больных на один мост?", "Ну а что, одна Кавасака по весу как два Кличко. Все нормально", "Пора открывать автомобильное движение", – иронизируют пользователи в комментариях. 

Как выяснилось, фото с мотоциклом оказалось фейковым, о чем официально заявили в КГГА. Первый замглавы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook написал, что информация о мужчине с мотоциклом на мосту не соответствует действительности и ее опровергли сотрудники муниципальной охраны.

Тем временем пользователи в сети активно шутят, публикуя фотожабы. В частности, по мосту предложили пускать маршутки.

Фото: Valerii UA Bondarchuk
Фото: Valerii UA Bondarchuk

Напомним, что водитель Mercedes, заехавшего на мост на Владимирской горке "избегает общения с правоохранителями". Он уже был лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права. При этом его ждет только административное наказание.


Отметим, что буквально сразу после открытия с мостом и его стеклянным полом начались проблемы. На следующий день после открытия переправы посетители заметили первое треснувшее стекло. 

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Тег Киев, мост, мотоцикл

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