На столичном Печерске женщина устроила стрельбу и ранила бывшего мужа

На столичном Печерске вечером 12 марта женщина выстрелила в своего бывшего мужа из пистолета и попала ему в левое бедро. После инцидента она сбежала с места инцидента, сообщает "Информатор".

По предварительной информации издания, вероятнее всего, женщина стреляла из пистолета.

На место выезжали медики, также прибыла и следственно-оперативная группа.

Пока что не сообщается, задержали ли стрелявшую женщину.

Не так давно стрельба произошла в спортзале на улице Металлистов. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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