На Столичном шоссе в Киеве из-за скользкой дороги произошел ряд ДТП (видео)

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Столичном шоссе из-за скользкой дороги утром в среду, 5 февраля, произошло несколько серьезных аварий. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Так, одна авария произошла возле Конча-Заспы с внедорожником, который столкнулся с еще одной иномаркой. Легковушка, как видно на видео, отлетел в кювет. Известно, что в результате аварии есть пострадавшие.

Еще одно ДТП произошло возле дамбы – на скользкой дороге водитель не справился с управлением и угодил в забор. На месте работает наряд патрульной полиции. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что на 5 февраля в столице прогнозируют мощнейший снегопад. Водителей призвали удержаться от поездок на личных авто и пересесть в общественный транспорт. Синоптики не исключают, что в Киеве может выпасть до 10 см снега.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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