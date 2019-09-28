На столичном вокзале жительница Закарпатья оставила женщину без кошелька

Двадцатилетняя молодая женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в Киеве

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Столичные правоохранители задержали 20-летнюю жительницу Закарпатья по подозрению в краже кошелька у женщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В отдел полиции на станции Киев-Пассажирский обратилась жительница Винницкой области и сообщила, что у нее похитили кошелек. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили лицо, причастное к совершению правонарушения. В течение нескольких минут сотрудники оперативно-поискового отдела разыскали и задержали злоумышленницу. В ходе поверхностного осмотра у фигурантки обнаружили кошелек потерпевшей", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

Задержанной оказалась жительница Закарпатья, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории столицы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Соломенской РГА предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков. "Сегодня" в августе побывали на вокзале и посмотрели, как сейчас обстоят дела с порядком.

Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама