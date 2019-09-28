На столичном вокзале жительница Закарпатья оставила женщину без кошелька

Столичные правоохранители задержали 20-летнюю жительницу Закарпатья по подозрению в краже кошелька у женщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
"В отдел полиции на станции Киев-Пассажирский обратилась жительница Винницкой области и сообщила, что у нее похитили кошелек. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили лицо, причастное к совершению правонарушения. В течение нескольких минут сотрудники оперативно-поискового отдела разыскали и задержали злоумышленницу. В ходе поверхностного осмотра у фигурантки обнаружили кошелек потерпевшей", - говорится в сообщении.
Задержанной оказалась жительница Закарпатья, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории столицы.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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