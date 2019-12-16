На столичном вокзале жительница Закарпатья ударила копа в голову

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В Киеве задержали женщину, которая напала на полицейского и несколько раз ударила его в голову на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Полицейский совместно с нацгвардейцами в помещении вокзального комплекса остановили подозрительную группу лиц для проверки. Во время общения правоохранители предложили гражданам пройти в отдел полиции для установления личных данных. Однако в ответ указанные лица начали конфликтовать и агрессивно себя вести. Кроме того, женщина бросилась на полицейского и ударила его несколько раз неизвестным предметом в голову, а ее знакомый распылил газ в лицо сотрудника полиции. В результате правоохранители задержали активную участницу события, а ее сообщник успел убежать", - говорится в сообщении.

Задержанной оказалась 31-летняя жительница Закарпатской области, которая уже была ранее судима за кражи.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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