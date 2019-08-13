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На столичной Борщаговке горел ТЦ: произошла паника (фото и видео с места ЧП)

Сегодня, 13:11

В торговом центре загорелось подвальное помещение, а дым по вентиляции заполнил здание

После пожара на крытом рынке возле станции метро "Дарница" в столице вспыхнул новый пожар.

Как сообщает "Информатор", во вторник, 13 августа, в ТЦ "Квадрат" на Борщаговке загорелось подвальное помещение, вследствие чего по зданию распространился дым. Это привело к панике среди работников торгового центра и посетителей.

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Фото: president.gov.ua

В результате пожара никто не пострадал, а само возгорание локализовали за три минуты. На данный момент ликвидация пожара продолжается. Посетители и работники ТЦ эвакуированы, а сам центр пока что не работает. 

Не так давно в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

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Киев пожар тц

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