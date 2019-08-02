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На столичной Борщаговке остановились трамваи: видео

Сегодня, 12:04

Пока что причины ЧП устанавливаются

На столичной Борщаговке остановились трамваи: видео Происшествия Пока что причины ЧП устанавливаются

На столичной Борщаговке в Киеве в пятницу, 2 августа, остановились трамваи на скоростной линии. Об этом сообщается в паблике "Борщаговка" в Facebook.

Причины инцидента пока что не сообщаются.

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Отметим, что в пятницу в Киеве днем не работали несколько станций столичной подземки. В частности, были закрыты "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Майдан Независимости". В подземке сообщали, что станции закрыты по техническим причинам, однако по данным СМИ, на "Крещатике" произошло задымление. 

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При этом в столице довольно часто происходят ЧП с трамваями. В прошлом месяце на улице Гната Хоткевича у трамвая №33 отказали тормоза: трамвай начал катиться назад, перепуганные пассажиры на ходу начали выпрыгивать из вагонов. Пожилая женщина неудачно приземлилась и травмировалась. Ее госпитализировали.

Также мы писали, что в мае около станции "Полевая" сошел с рельсов трамвай, в результате чего движение этого вида транспорта застопорилось. Авария произошла с маршрутом №1, который ехал в направлении Борщаговки.

Напомним, что в апреле в Киеве произошло лобовое столкновение трамваев - №28 и №22. В Киевпастрансе ситуацию тогда комментировать отказались.

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транспорт Киев трамвай

Источник: Сегодня

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