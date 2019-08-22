На столичной Борщаговке произошел пожар: погибла женщина (фото и видео)

/ Фото: ГСЧС

Спустя несколько дней масштабного пожара в одесской гостинице "Токио Стар" в Киеве также произошло смертельное ЧП. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, утром 22 августа произошел пожар в квартире на бульваре Вацлава Гавела, 43-А в Соломенском районе.

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 6:06.

"По прибытию пожарные установили, что в пятиэтажном жилом доме горит квартира на третьем этаже. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп женщины, который находился в комнате квартиры. Также спасатели спасли двух человек", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГСЧС

В 6:29 пожар был локализован, а в 6:32 ликвидирован. В ликвидации пожара было задействовано четыре единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

В результате пожара были повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

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Причина пожара и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранительными органами.

Вместе с тем, издание "Информатор" сообщает, что одна пострадавшая надышалась дымом, а второй пострадавший – мужчина. Он выпрыгнул из окна горящей квартиры. Погибшая была 1982 года рождения.

Ранее на крытом рынке в Днепровском районе Киева возле станции метро "Дарница" вспыхнул пожар на улице Строителей, 40.

Не так давно в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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