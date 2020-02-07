На столичной Куреневке вспыхнул крупный пожар (видео)

Любовь Чигирь / Фото: Информатор

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На столичной Куреневке в пятницу, 7 февраля, вспыхнул крупный пожар.

"Информация на пульт пожарных поступила в 10:05. Загорелось двухэтажное здание по улице Автозаводская, 5-а. Пожарные уже приступили к тушению пламени. На месте работает четыре единицы техники и 16 спасателей. Площадь пожара составляет более 50 квадратных метров. Пока нет информации о пострадавших", – рассказали нам в ГСЧС Киева.

Спасатели выясняют, есть ли в помещении люди или взрывоопасные предметы.

Также в сети появилось видео с места ЧП:

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно на территории депо в Дарницком районе столицы произошел масштабный пожар – загорелся один из недействующих ангаров. Пламя бушевало на площади 100 квадратных метров.

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