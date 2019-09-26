На столичной Оболони "накрыли" очередное подпольное казино: фото и видео

Вход в заведение осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения

В Киеве на Оболони правоохранители ликвидировали казино, вход в которое осуществлялся через договоренности в мобильных приложениях. Заведение было расположено на втором этаже здания на улице Героев Днепра. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения. Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

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Оперативники попали в казино под видом потенциальных игроков, а потом задокументировали противоправную деятельность.

"Минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен. На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось четверо работников и несколько клиентов", - уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Поэтому полицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса.

Напомним, ранее в Киевской области силовики изъяли 17 млн ​​грн у организатора подпольных онлайн-казино.

Кроме этого, ранее в Киеве прошли погромы в игровых залах. Группа молодых парней крушила игровые залы сразу в нескольких районах Киева.

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