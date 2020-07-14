Українська
$ 27,09
30,69
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

На столичной Оболони перекрывали движение транспорта из-за гранаты на дороге (фото)

14 июля, 14:54

Александр Марущак Александр Марущак

Граната оказалась не боевой

Сегодня днем, 14 июля, на проезжей части перекрестка улиц Героев Днепра и Зои Гайдай обнаружили гранату. Кто-то из водителей, заметив опасную находку, обратился в полицию. На указанном перекрестке перекрыли движение транспорта. На место вызвали взрывотехников.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района, граната оказалась не боевой.

"Первыми на место ЧП прибыли взрывотехники. Они осмотрели данный предмет и сразу определили, что это пейнтбольная граната или просто муляж, но точно не боевая. Они убрали ее из проезжей части. Движение транспорта восстановлено", – рассказали нам в полиции Оболонского района.

Как попала эта граната на проезжую часть – неизвестно. Возможно, ее потерял кто-то из водителей или ее бросил кто-то специально, чтобы напугать автомобилистов.

/ Фото: Киев Оперативный

Ранее в Сырецком парке Киева дежурный наряд "Муниципальной стражи" обнаружил гранату.

Напомним, что на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина) граната взорвалась в общежитии. Погибли охранник и строитель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
транспорт Киев граната оболонь

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять