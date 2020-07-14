На столичной Оболони перекрывали движение транспорта из-за гранаты на дороге (фото)

Сегодня днем, 14 июля, на проезжей части перекрестка улиц Героев Днепра и Зои Гайдай обнаружили гранату. Кто-то из водителей, заметив опасную находку, обратился в полицию. На указанном перекрестке перекрыли движение транспорта. На место вызвали взрывотехников.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Оболонского района, граната оказалась не боевой.

"Первыми на место ЧП прибыли взрывотехники. Они осмотрели данный предмет и сразу определили, что это пейнтбольная граната или просто муляж, но точно не боевая. Они убрали ее из проезжей части. Движение транспорта восстановлено", – рассказали нам в полиции Оболонского района.

Как попала эта граната на проезжую часть – неизвестно. Возможно, ее потерял кто-то из водителей или ее бросил кто-то специально, чтобы напугать автомобилистов.

/ Фото: Киев Оперативный

Ранее в Сырецком парке Киева дежурный наряд "Муниципальной стражи" обнаружил гранату.

Напомним, что на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина) граната взорвалась в общежитии. Погибли охранник и строитель.

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