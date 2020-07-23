На столичной Оболони у метро ищут взрывчатку в припаркованной машине

В Киеве в четверг, 23 июля, кроме проверки подозрительного пакета на улице Киото также обследуют припаркованный у станции метро "Оболонь" автомобиль. Об этом сообщают столичные паблики.

"На Оболони в Киеве, возле ТЦ "Метрополис", стоит автомобиль Audi, который, по сообщению анонима, заминирован. На месте работают полиция и взрывотехники. Территория оцеплена", – говорится в сообщении Telegram-канала "Жизнь Оболонского района".

Также в Сети опубликовали видео взрывотехника, который проверяет авто:

Напомним, что ранее по Киеву прокатилась волна минирований, в связи с чем на улицах усилили меры безопасности. При этом 22 июля по городу обнаружили несколько подозрительных чемоданов, что отразилось на работе общественного транспорта.

Новости "Сегодня" также писали, что 17 июля у станции метро "Шулявская" в столице произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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