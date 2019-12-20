На столичной Оболони у судьи Апелляционного суда прямо из рук вырвали сумку

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В День святого Николая, 19 декабря, в Оболонском районе Киева ограбили судью Апелляционного суда. Резким рывком вор вырвал из рук женщины сумочку.

"Нападение на женщину-судью было совершено на улице Архипенко. Из ее рук вырвали сумку. Она сообщила о грабеже в полицию. Сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа, которая выехала на место ЧП, приступили к поискам злоумышленника. Буквально через два дома нашли сумку судьи. Видимо, вор увидел в сумочке удостоверение судьи и испугался. В сумочке были: телефоны, планшет, документы, банковские карты, четыре тысячи гривен и удостоверение судьи. Вор успел забрать только 700 гривен", – рассказали в полиции Оболонского района.

Начато уголовное производство по статье грабеж. Полицейские разыскивают злоумышленника.

Напомним, что ранее было совершено нападение на дом народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек.

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