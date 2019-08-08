На столичной Троещине братья-близнецы обворовали кафе

Оба парня – несовершеннолетние, им грозит до шести лет тюрьмы

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Столичные полицейские задержали двух несовершеннолетний парней, которых подозревают в краже. Как сообщают в ГУ НП Киева, ночью двое братьев проникли в помещение кафе на ул. Бальзака в Деснянском районе и украли дорогую кофемолку. Вычистить воришек помогли видеокамеры.

"Подозреваемые – 17-летние братья-близнецы. Один из них имеет непогашенную судимость за имущественное преступление. Задержали молодых людей по месту их проживания. Они во всем признались и рассказали, что пока один наблюдал за окружающей обстановкой, другой разбил стекло витрины и украл кофемолку. Впоследствии они ее продали, а деньги потратили", – сообщают в Деснянском райуправлении полиции.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении. Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Ранее столичные копы задержали вора, который прятался под диваном ограбленной им же квартиры.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.

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