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На столичной Троещине двое парней до смерти избили прохожего

23 июня, 15:36

Наталья Руда Наталья Руда

Суд отправил злоумышленников под домашний арест

На столичной Троещине двое парней до смерти избили 35-летнего прохожего. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

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По данным правоохранителей, местная жительница сообщила о драке между тремя мужчинами на улице Архитектора Николаева. На месте инцидента копы обнаружили мужчину, который уже был без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными побоями медики госпитализировали в больницу, где он умер.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемые сбежали с места преступления на автомобиле. Позднее злоумышленников – двух 22-летних парней – задержали. О причинах конфликта между мужчинами не сообщается.

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Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры пресечения: одному круглосуточный, а другому – ночной домашние аресты.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

Новости "Сегодня" также писали, что полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче.

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Киев избиение задержание

Источник: Сегодня

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