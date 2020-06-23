На столичной Троещине двое парней до смерти избили прохожего

На столичной Троещине двое парней до смерти избили 35-летнего прохожего. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Реклама

По данным правоохранителей, местная жительница сообщила о драке между тремя мужчинами на улице Архитектора Николаева. На месте инцидента копы обнаружили мужчину, который уже был без сознания. Его с тяжелой травмой головы и многочисленными побоями медики госпитализировали в больницу, где он умер.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемые сбежали с места преступления на автомобиле. Позднее злоумышленников – двух 22-летних парней – задержали. О причинах конфликта между мужчинами не сообщается.

Читайте также: Убийство с пожаром в центре Киева: гражданину Германии объявили подозрение

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры пресечения: одному круглосуточный, а другому – ночной домашние аресты.

Реклама

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренде Взрыв в киевской многоэтажке: все подробности ЧП на Позняках

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

Новости "Сегодня" также писали, что полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама