На столичной Троещине легковушка влетела в забор и перевернулась: фото и видео

Легковушка вылетела на обочину и врезалась в заброшенное здание шиномонтажа

/ Фото: Информатор

В Киеве в Деснянском районе произошло ДТП — столкнулись два Renault. В результате один из них вылетел в забор и перевернулся. Об этом сообщил Информатор.

По словам водителя Renault Symbol, он двигался по улице Генерала Ватутина в сторону улицы Драйзера в четвертой полосе. Автомобиль с третьей полосы пошел на разворот и ударил его в бок. Это и стало причиной потери управления. Renault вылетел в забор заброшенного здания шиномонтажа и перевернулся на бок.

Водитель и пассажир от госпитализации отказались. Второй участник автомобильной аварии признал свою неправоту. Обстоятельства ДТП выясняет экипаж патрульной полиции.

Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах . По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы .

Кроме этого, мы писали, что на 72-м километре автодороги Киев – Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Chevrolet и Volkswagen, которые ехали навстречу друг другу. Одна из машин загорелась после столкновения.

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