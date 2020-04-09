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На столичной Троещине мужчина под наркотиками устроил гонки с копами

9 апреля, 09:58

Наталья Руда

В машине нарушителя также нашли наркотики и прекурсоры

В Деснянском районе столицы водитель Honda пытался сбежать от полиции, устроив гонки на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Накануне, 8 апреля, около 16:00 на улице Закревского патрульные заметили автомобиль Honda, водитель которого нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование копов об остановке, а нажал на педаль газа и устроил на дороге опасные маневрирования.

"Патрульные двинулись вслед и передали информацию коллегам. Инспекторам удалось догнать беглеца на проспекте Маяковского. В то же время подъехали еще два патрульных авто впереди. В блокировании Honda принимал участие даже автомобиль водителя-очевидца происшествия, который решил помочь полицейским", – говорится в сообщении.

По данным копов, у 31-летнего водителя были признаки наркотического опьянения. На требование пройти освидетельствование он отказался. В салоне машины, кроме водителя, также был пассажир.

При общении с сотрудниками патрульной полиции оба мужчины заметно нервничали. После поверхностной проверки автомобиля стало понятно, почему, так как в салоне обнаружили несколько маленьких пакетов с фасованным порошкообразным веществом. По словам водителя, это были наркотики. Также в машине были принадлежности и прекурсоры для приготовления наркотиков – стеклянные колбы, пластиковые бутылки с неизвестным веществом и большие пакеты с белым порошком.

На место вызвали следственно-оперативную группу, а инспекторы составили на водителя протоколы по ч. 2 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения повторно в течение года) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.

Напомним, не так давно копы поймали девушку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездила по городу на скорости 200 км/час.

Напомним, в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

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Киев наркотики погоня

Источник: Сегодня

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