На столичной Троещине нашли свалку из мимоз (фото)

На столичной Троещине водитель фуры после 8 Марта выбросил огромное количество цветов мимозы, которые не сумели продать. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

Так, нераспроданные цветы выбросили в распечатанных коробках прямо на асфальт, устроив стихийную свалку.

При этом отмечается, что увидевшая инцидент киевлянка собрала часть цветов и раздала их.

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Вместе с тем, в социальных сетях пользователи активно обсуждают такое поведение продавцов цветов.

Напомним, после празднования Нового года в столице буквально уже 1 января появились стихийные свалки нераспроданных елок. Жители столицы в социальных сетях выражали возмущение таким поведением торговцев, однако отмечали, что такая картина в Киеве наблюдается каждый год.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве провели социальный эксперимент по экологической ответственности. Так, в пранке куча из пакетов, бумажек и окурков внезапно "оживала", когда в нее бросали мусор, и начинала гнаться за эконарушителями. Шуточный ролик с жителями столицы сняла украинская компания MacPaw ко Всемирному дню чистоты 21 сентября. Главным героем ролика – Junkman – стал актер, которого специально замаскировали под кучу отходов, использовав 69 пластиковых пакетов, 144 упаковки от снеков, 89 пластиковых трубочек, 43 окурка и три килограмма бумаги.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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