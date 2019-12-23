На столичной Троещине пьяный угонщик Opel убегал от полиции

Содержание алкоголя в организме водителя превышало допустимую норму в восемь раз

Фото: патрульная полиция Киева

На столичной Троещине в воскресенье, 22 декабря, во второй половине дня угонщик автомобиля Opel убегал от копов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"На проспекте Владимира Маяковского патрульный автомобиль остановился по требованию красного сигнала светофора позади легковушки Opel. Водитель, увидев позади полицейский автомобиль, не дождавшись зеленого сигнала светофора быстро начал движение. Патрульные подали водителю сигнал об остановке, но он на него не отреагировал, а наоборот увеличил скорость и начал убегать. После непродолжительного преследования, инспекторы заблокировали автомобиль беглеца. Сделав вынужденную остановку, водитель вышел из автомобиля и попытался убежать, но полицейские догнали и задержали", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина убегал от полиции на угнанном авто и находился в состоянии алкогольного опьянения. Он путался в объяснениях и не имел при себе никаких документов.

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"Полицейские предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, на который он согласился. Результат – 1,64 промилле, что превышает допустимый уровень в восемь раз. Также патрульные связались с заявителем и сообщили местонахождение его автомобиля", - добавили в патрульной полиции.

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На водителя инспекторы вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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