На столичной Троещине пылает масштабный пожар: что загорелось (видео)

По предварительной информации, горят гаражи на СТО

В среду вечером, 26 февраля, в Киеве на Троещине, где ранее горел рынок, вспыхнул масштабный пожар. Густой и едкий дым окутал весь жилмассив.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

"На Троещине что-то серьезно пылает. Говорят, что это гаражи СТО, параллельно улице Закревского. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

В свою очередь, Информатор сообщил что по предварительной информации, на территории гаражного кооператива по адресу улица Электротехническая, 74 горят пластиковая тара и поддоны.

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Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб в 19:03, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 19:42 пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Видео: Киев Оперативный

На месте работают около 20 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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/ Фото: Информатор

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) вспыхнул пожар – там загорелось помещение ресторана.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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