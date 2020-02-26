На столичной Троещине пылает масштабный пожар: что загорелось (видео)

В среду вечером, 26 февраля, в Киеве на Троещине, где ранее горел рынок, вспыхнул масштабный пожар. Густой и едкий дым окутал весь жилмассив.
Об этом пишет "Киев Оперативный".
"На Троещине что-то серьезно пылает. Говорят, что это гаражи СТО, параллельно улице Закревского. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Информатор сообщил что по предварительной информации, на территории гаражного кооператива по адресу улица Электротехническая, 74 горят пластиковая тара и поддоны.
Сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб в 19:03, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По состоянию на 19:42 пожар был локализован. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
На месте работают около 20 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Жертв и пострадавших нет.
Ранее в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) вспыхнул пожар – там загорелось помещение ресторана.
Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.
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