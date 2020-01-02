На столичной Троещине разгромили мурал с котом

Фото: Виталий Гидеван

В Киеве на Троещине неизвестные испортили мурал с котом известного художника Виталия Гидевана. Об этом сам автор сообщил на своей странице в Facebook.

"Кот-зимний на Троещине... был", - написал Гидеван.

Фото: Троещина FB

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Мурал был расположен возле кинотеатра "Флоренция" на ул. Маяковского, 31.

Отметим, что красочный мурал с котом появился на Троещине только осенью прошлого года.

В прошлом году в качестве подарка для своей супруги киевский художник Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу. Подробности смотрите в сюжете:

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