На столичных Березняках из-под земли забил огромный "фонтан": видео

В Киеве, в микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы возле жилого дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Инцидент произошел на улице Миколайчука 7/2. Струя холодной воды достигала верхних этажей девятиэтажного дома.

На опубликованных видео видно, что вода била под сильным напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома появились повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты окна.

Водители припаркованных поблизости автомобилей забрали свои машины. Пока не известно, что стало причиной прорыва.

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Напомним, ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

Кроме того, в центре Киева произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной забил фонтан холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, киевляне публиковали в социальных сетях.

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