Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

На столичных Березняках из-под земли забил огромный "фонтан": видео

11 июля, 23:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вода повредила балконы на верхних этажах

В Киеве, в микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы возле жилого дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Реклама

Инцидент произошел на улице Миколайчука 7/2. Струя холодной воды достигала верхних этажей девятиэтажного дома.

На опубликованных видео видно, что вода била под сильным напором, в связи с чем на балконах верхних этажей дома появились повреждения. В некоторых местах на застекленных балконах выбиты окна.

Водители припаркованных поблизости автомобилей забрали свои машины. Пока не известно, что стало причиной прорыва.

INSTAGRAM

Реклама

Напомним, ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

Кроме того, в центре Киева произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной забил фонтан холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, киевляне публиковали в социальных сетях.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев березняки прорыв

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасения
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасенияПроисшествия
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочку
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочкуПроисшествия
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять