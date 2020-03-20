На столичных Березняках произошла стрельба: подробности (видео)

В Киеве на Березняках днем в пятницу, 20 марта, произошла стрельба. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на месте спецназовцы задерживали группировку на BMW.
В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что в Днепровском районе на улице Бучмы проводилась спецоперация правоохранителей.
"На месте проводятся следственные действия. Все злоумышленники задержаны", – рассказали в полиции Киева.
Там подтверждают, что при задержании применялось оружие, но в результате стрельбы никто не пострадал. В полиции пока не озвучивают причины задержания и не рассказывают подробности спецоперации.
Также в сети появилось видео с места ЧП.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Не так давно стрельба произошла в спортзале на улице Металлистов. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.
Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.
Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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