Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

На столичных Березняках произошла стрельба: подробности (видео)

20 марта, 16:42

Александр Марущак, Наталья Руда

На улице Бучмы проводилась спецоперация правоохранителей

В Киеве на Березняках днем в пятницу, 20 марта, произошла стрельба. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на месте спецназовцы задерживали группировку на BMW.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что в Днепровском районе на улице Бучмы проводилась спецоперация правоохранителей.

"На месте проводятся следственные действия. Все злоумышленники задержаны", – рассказали в полиции Киева.

Там подтверждают, что при задержании применялось оружие, но в результате стрельбы никто не пострадал. В полиции пока не озвучивают причины задержания и не рассказывают подробности спецоперации.

Также в сети появилось видео с места ЧП.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Не так давно стрельба произошла в спортзале на улице Металлистов. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев стрельба березняки

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)
Большой пожар в центре Киева: люди спасают машины с парковки (видео)Происшествия
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)
Большой пожар на Святошино: стало известно, что горит (фото)Происшествия
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями
Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителямиПроисшествия
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)
Карантин в Киеве: двое детей, оставшихся без присмотра, устроили пожар в квартире (фото)Происшествия
Столичные копы нашли девушку, которая ушла из дома и не вернулась
Столичные копы нашли девушку, которая ушла из дома и не вернуласьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...