На столичных Осокорках сгорели три иномарки

Сначала загорелась BMW, а затем огонь перебросился еще на два автомобиля

В Киеве ночью сгорели три автомобиля. Около двух часов ночи вспыхнула машина BMW, припаркованная во дворе на улице дворе на улице Срибнокильской на Осокорках. Вскоре огонь перебросился на два соседних автомобиля.

Очевидцы вызвали пожарных. Патрульные, которые были неподалеку, пытались до приезда спасателей потушить огонь. Однако BMW сгорела дотла, еще две иномарки – повреждены частично. Никто не пострадал.

Основная версия полиции – умышленный поджог.

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Напомним, поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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Также новости "Сегодня" писали, что 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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