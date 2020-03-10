Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

На столичных Осокорках водитель-вандал проехался по газону и сломал молодые деревья

10 марта, 16:37

Наталья Руда

Инцидент произошел возле транспортной развязки

В Киеве на Осокорках неизвестный водитель проехался по зеленой зоне и сломал недавно высаженные коммунальщиками деревья. Об этом сообщает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в Дарницком района.

"Транспортная развязка возле станции метро "Осокорки". Это умышленное уничтожение или культура поведения в обществе?" – говорится в подписи коммунальщиков к опубликованным фото последствий действий вандала.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы за ночь обокрали два сквера на левом берегу столицы и украли 58 кустов.

Напомним, что в Киеве в 2019 году коммунальщики высадили почти 13,5 тысячи деревьев и 122,3 тысячи кустов. При этом 166 деревьев и 2,7 тысячи кустов были украдены или уничтожены. Чаще всего крадут деревья и кусты на Борщаговке и на Троещине. При этом самая вопиющая и масштабная кража произошла в апреле прошлого года в Деснянском районе в сквере на пр-те Маяковского, 2-б.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев деревья вандализм

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве взрыв в метро остановил движение поездов: первые подробности
В Киеве взрыв в метро остановил движение поездов: первые подробностиПроисшествия
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)
В Киеве супруги-заробитчане напали на таксиста, ударили по голове палкой и ограбили (видео)Происшествия
Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три года
Звезде русского шансона запретили въезд в Украину на три годаПроисшествия
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)
В Киеве спорткар на скорости влетел в столб: погиб молодой парень (фото)Происшествия
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
В киевской маршрутке девушке разбили нос из-за замечания (видео 18+)
В киевской маршрутке девушке разбили нос из-за замечания (видео 18+)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...