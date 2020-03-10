На столичных Осокорках водитель-вандал проехался по газону и сломал молодые деревья

В Киеве на Осокорках неизвестный водитель проехался по зеленой зоне и сломал недавно высаженные коммунальщиками деревья. Об этом сообщает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений в Дарницком района.

"Транспортная развязка возле станции метро "Осокорки". Это умышленное уничтожение или культура поведения в обществе?" – говорится в подписи коммунальщиков к опубликованным фото последствий действий вандала.

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Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы за ночь обокрали два сквера на левом берегу столицы и украли 58 кустов.

Напомним, что в Киеве в 2019 году коммунальщики высадили почти 13,5 тысячи деревьев и 122,3 тысячи кустов. При этом 166 деревьев и 2,7 тысячи кустов были украдены или уничтожены. Чаще всего крадут деревья и кусты на Борщаговке и на Троещине. При этом самая вопиющая и масштабная кража произошла в апреле прошлого года в Деснянском районе в сквере на пр-те Маяковского, 2-б.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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