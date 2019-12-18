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На столичных Позняках неизвестные выбросили пакет с ртутью

18 декабря, 17:03

Александр Марущак

В пакете также был пылесос, которым люди пытались собрать ртуть

/ Фото: dtp.kiev.ua

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На Драгованова, 3 в Киеве неизвестные выбросили пакет с ртутью. На пакете оставили записку: "Осторожно, в мешке могут быть капельки ртути и осколки стекол от разбитого градусника (немного)".

Видимо, так решили избавиться от опасного материала жители одного из соседних домов. Оказывается, в пакете также был пылесос, которым люди пытались собрать ртуть.

"На улицу Драгоманова выезжала лаборатория Киевской службы спасения. На месте был обнаружен пакет и пылесос, которым кто-то собирал ртуть. Наша лаборатория забрала его и все содержимое пакета на утилизацию", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Напомним, ртуть очень опасна для здоровья человека, особенно тяжелыми металлами, которые она испаряет.

Ранее сообщалось, что пылесос для уборки нельзя использовать, если вы разбили градусник с ртутью. Нельзя подметать ее веником и пытаться вытереть тряпкой.

Также новости "Сегодня" писали, что в киевском аэропорту в самолете разбили ртутный градусник.

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Киев мусор ртуть

Источник: Сегодня

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