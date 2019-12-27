На столичных Теремках мальчика нашли запертым в машине

Фото: Леонид Репецкий

В Киеве на улице Маршала Якубовского прохожие обнаружили запертым в машине мальчика двух-трех лет. Об этом сообщает в паблике "На Теремках" пользователь Леонид Репецкий.

Так, ребенок просидел запертым в машине по меньшей мере 40 минут, прохожие ожидали возле автомобиля родителей ребенка и вызвали полицию. На данный момент с ребенком все хорошо.

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Позднее в комментариях Репецкий сообщил, что полиция не нашла мать и она пришла к машине сама. По ее словам, она уже трижды так оставляла ребенка поспать в машине.

"С ее слов – она так делала уже минимум три раза, так как дитя днем не спало решила дать поспать, няни и видео в тачке нет, просто оставила и ушла. К ее подъезду от авто метров +- 100, контролировать как там дите, она не могла!!!! Менты приехали и начали её качать типа сообщим в органы опеки и т. д., подъехал муж и видимо дал на лапу чтоб не раскачивать ситуацию! Все разошлись!" – уточнил Репецкий.

Ранее Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей. В результате годовалый ребенок умер.

Также в столице мужчина бросил в запертом Jaguar двухлетнего сына.

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