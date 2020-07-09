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На стройке метро на Виноградарь произошло ЧП: фото

9 июля, 17:55

Александр Марущак , Мила Князьская-Ханова

Люди не пострадали, но технике нужен ремонт

На одной из строительных площадок, где продолжается строительство метро на Виноградарь, произошло ЧП: там "прилег на бок" строительный автокран, сообщает паблик "Киев оперативный".

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Инцидент произошел 9 июля днем. Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевметрострое, во время ЧП никто из людей не пострадал.

"Да, такой неприятный инцидент произошел. Повреждена техника, но, к счастью, никто из работников не пострадал. Кран выполнял работы по укреплению конструкции тоннеля", – рассказали нам в "Киевметрострое".

Напомним, еще одно ЧП на стройке метро на Виноградарь произошло в мае этого года: там перевернулся КамАЗ. Водителю грузовика подрядной организации стало плохо и он, не справившись с управлением, съехал с дороги, что привело к переворачиванию автомобиля. Пострадавших среди работников и жителей микрорайона нет. Водителю также удалось избежать травм.

Также сообщалось о коррупционном скандале вокруг строительства метро на Виноградарь. Отметим, что работы по строительству станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии продлятся как минимум до 2021 года.

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строительство Киев метро кран Виноградарь

Источник: Сегодня

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