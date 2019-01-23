На Святошино в Киеве задержали молодого мужчину, избившего патрульного

Полицейские ценой здоровья пресекли драку трех мужчин

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Святошино в Киеве задержали молодого мужчину, избившего патрульного //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/dc9/5c4864dc947f0.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/dc9/5c4864dc947f0.jpg 2019-01-23T14:58:00+02:00 Происшествия Полицейские ценой здоровья пресекли драку трех мужчин

В столице задержали молодого человека, который нанес телесные повреждения полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правоохранители рассказали, что на бульваре Вернадского произошла драка. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили трех лиц, между которыми возник конфликт. В ходе беседы с правоохранителями пьяные молодые люди нецензурно ругались и вели себя агрессивно.

В момент выяснения обстоятельств драки один из участников конфликта нанес стражу порядка телесные повреждения. Злоумышленника задержали, им оказался ранее не судимый 25-летний житель Киевской области.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.

Напомним, в мае прошлого года в Киеве 18-летний водитель избил битой полицейского. Правоохранитель сделал замечание парню из-за нарушения ПДД.

Кроме того, в апреле 2018 года в Киеве мужчина избил полицейского при исполнении. Правоохранители прибыли на вызов, связанный с мошенничеством.

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