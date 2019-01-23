Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Новости в Киеве   Происшествия

На Святошино в Киеве задержали молодого мужчину, избившего патрульного

Сегодня, 14:58

Полицейские ценой здоровья пресекли драку трех мужчин

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
На Святошино в Киеве задержали молодого мужчину, избившего патрульного //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/dc9/5c4864dc947f0.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/dc9/5c4864dc947f0.jpg Происшествия Полицейские ценой здоровья пресекли драку трех мужчин

В столице задержали молодого человека, который нанес телесные повреждения полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правоохранители рассказали, что на бульваре Вернадского произошла драка. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили трех лиц, между которыми возник конфликт. В ходе беседы с правоохранителями пьяные молодые люди нецензурно ругались и вели себя агрессивно.

В момент выяснения обстоятельств драки один из участников конфликта нанес стражу порядка телесные повреждения. Злоумышленника задержали, им оказался ранее не судимый 25-летний житель Киевской области.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.

Напомним, в мае прошлого года в Киеве 18-летний водитель избил битой полицейского. Правоохранитель сделал замечание парню из-за нарушения ПДД.

Кроме того, в апреле 2018 года в Киеве мужчина избил полицейского при исполнении. Правоохранители прибыли на вызов, связанный с мошенничеством.

избиение, драка, задержание, святошино, домашний арест, конфликт, патрульный

Вы сейчас просматриваете новость " На Святошино в Киеве задержали молодого мужчину, избившего патрульного". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с избиением учителя в Киеве: агрессивный папа взят под домашний арест

21 января, 10:34

Учителю понадобится лечение и реабилитация

На улице в Киеве мужчина избивал жену и стрелял в прохожего

21 января, 08:26

Заступившийся за женщину киевлянин попал в больницу с ранением в живот

В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате

18 января, 23:13

По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать

На Оболони конфликт учителя с отцом школьника закончился жестокой дракой

18 января, 17:09

После драки учитель оказался в больнице, а буйного отца задержала полиция

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы