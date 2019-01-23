На Святошино в Киеве задержали молодого мужчину, избившего патрульного
Полицейские ценой здоровья пресекли драку трех мужчин
В столице задержали молодого человека, который нанес телесные повреждения полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.
Правоохранители рассказали, что на бульваре Вернадского произошла драка. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили трех лиц, между которыми возник конфликт. В ходе беседы с правоохранителями пьяные молодые люди нецензурно ругались и вели себя агрессивно.
В момент выяснения обстоятельств драки один из участников конфликта нанес стражу порядка телесные повреждения. Злоумышленника задержали, им оказался ранее не судимый 25-летний житель Киевской области.
Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.
Напомним, в мае прошлого года в Киеве 18-летний водитель избил битой полицейского. Правоохранитель сделал замечание парню из-за нарушения ПДД.
Кроме того, в апреле 2018 года в Киеве мужчина избил полицейского при исполнении. Правоохранители прибыли на вызов, связанный с мошенничеством.
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