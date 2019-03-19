На Троещине мужчина случайно застрелил мать

Мать и сын конфликтовали на фоне пьянства мужчины, а последняя ссора закончилась трагически

Фото: Нацполиция

На Троещине мужчина случайно застрелил мать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0cf/35e/5c90cf35e33cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0cf/35e/5c90cf35e33cc.jpg 2019-03-19T13:21:00+02:00 Происшествия Мать и сын конфликтовали на фоне пьянства мужчины, а последняя ссора закончилась трагически

На столичной Троещине мужчина в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в живот своей матери. Женщина от полученных травм через несколько дней умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

По данным правоохранителей, в квартире на проспекте Маяковского между 36-летним мужчиной и его 68-летней матерью неоднократно возникали конфликты на фоне его пьянства. В последней ссоре мужчина случайно выстрелил в женщину из револьвера под патрон Флобера. Пострадавшая скончалась в больнице спустя неделю после инцидента.

Следователи квалифицировали инцидент по статье 119 "убийство по неосторожности" УКУ. Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.

Также напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.

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