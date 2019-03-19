На Троещине мужчина случайно застрелил мать
Мать и сын конфликтовали на фоне пьянства мужчины, а последняя ссора закончилась трагически
На столичной Троещине мужчина в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в живот своей матери. Женщина от полученных травм через несколько дней умерла в больнице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
По данным правоохранителей, в квартире на проспекте Маяковского между 36-летним мужчиной и его 68-летней матерью неоднократно возникали конфликты на фоне его пьянства. В последней ссоре мужчина случайно выстрелил в женщину из револьвера под патрон Флобера. Пострадавшая скончалась в больнице спустя неделю после инцидента.
Следователи квалифицировали инцидент по статье 119 "убийство по неосторожности" УКУ. Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Борщаговке произошел смертельный инцидент. Так, 4 марта поздно вечером на улице Маршала Бирюзова, 19, молодой парень во время конфликта на улице убил своего соседа. 65-летний мужчина скончался на месте от удара головой об землю.
Также напомним, не так давно в Макаровском районе Киевской области 17-летний парень пытался убить свою 12-летнюю сестричку. К счастью, ребенка удалось найти и спасти.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Троещине мужчина случайно застрелил мать". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко побывал на строительстве метро на Виноградарь: опубликованы фото
Две станции метро – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – обойдутся в 6 миллиардов гривен
Порошенко: Россия гибридными атаками пыталась парализовать работу метро
Глава государства напомнил, как в феврале 2014-го была парализована работа метрополитена в Киеве